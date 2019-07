FinMolise, le nomine di Frattura collidevano con la scelta politica di Toma: dimissioni concordate

Non ci sono scontri tra Regione e Finmolise. La cosa è stata confermata questa mattina in conferenza stampa dal presidente della Regione Donato Toma e all'amministratore delegato Paolo Verì. Dimissioni concordate quelle del consiglio di amministrazione, del quale il Governatore non è affatto scontento perché si lascia un soggetto attivo con 4 milioni e 186 mila euro di attivo. Ma la decisione è stata presa perchè non era condivisa la nomina dell'ex presidente Frattura avvenuta a pochi giorni dalla fine del suo mandato.

Ora i nuovi amministratori verranno nominati entro fine mese, quando verrà approvato anche il bilancio.

Sulla vicenda sono intervenuti la presidente Mena Iapalucci e il consigliere Giovanni Leva che precisano: “Sin dal nostro insediamento nel CdA Finmolise, è apparsa subito evidente la difficoltà di operare al meglio delle nostre capacità e competenze professionali, nell’unico interesse della società e delle imprese molisane, stante la divergenza di vedute con i vertici della Regione Molise sulla necessaria condivisione di una strategia programmatica. Questa situazione ci ha costretti ad assistere, spesso impotenti, alle varie dinamiche politiche, senza possibilità di esercitare appieno le nostre funzioni amministrative, che ci competevano in qualità di organo tecnico e non politico.

Per cui, nell’ultima assembla dei soci, onde evitare il protrarsi dell’empasse che da troppi mesi sta limitando l’azione di Finmolise in favore del sistema imprenditoriale molisano, abbiamo aderito alla richiesta del Governatore Toma di rimettere i nostri incarichi e consentire, così, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Consapevoli, altresì, di rinunciare anche ad altri due anni di indennità, che avremmo potuto comunque continuare a percepire se avessimo portato avanti il ricorso amministrativo da noi avviato, in seguito all’atto della Giunta regionale per l’annullamento delle nostre designazioni.

Ripetiamo, nell'unico interesse della società e di tutti coloro che possono e devono beneficiare dell’operato della Finmolise. Una società strategica per il tessuto economico e produttivo del Molise, che al contrario di quanto avvenuto fino ad oggi, deve essere messa nelle condizioni di sostenere ed accompagnare le imprese nel loro percorso di crescita in favore dell’economia regionale.

Ringraziando tutta la struttura per la collaborazione, la disponibilità e professionalità dimostrata in questo anno, auspichiamo, infine, che la nuova governance sia messa in condizione di lavorare serenamente e proficuamente e sia in grado di valorizzare a pieno le potenzialità inespresse della Finmolise”.