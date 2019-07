Martedì 23 luglio conferenza stampa di presentazione del progetto "Job Learning" dell'ATS Campobasso

Martedì 23 luglio 2019, alle ore 11.30, presso la Struttura di Accoglienza per Minori Stranieri non Accompagnati in via Colle delle Api, 108/N, Zona Industriale, a Campobasso, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto dell’Ambito Sociale Territoriale di Campobasso, denominato “Job Learning”.

Il progetto, in partenariato con la Regione Molise e Ares Scarl, è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) 2014/2020.