Gam, la seconda commissione incontra i sindacati, Cgil: ancora un nulla di fatto

La II Commissione (Sviluppo economico), presieduta dal suo Presidente Angelo Michele Iorio, nella seduta di questa mattina ha audito i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.

La richiesta di audizione era giunta alla Commissione direttamente dalle stesse forze sindacali. I responsabili dei tre Sindacati hanno rappresentato ai Commissari (erano presenti anche i Consiglieri regionali Greco, Fanelli, N. Romagnuolo e Tedeschi, non componenti della Commissione) la loro preoccupazione per le condizioni socio-economiche della regione, per le vertenze aperte e per un’occupazione sul territorio insufficiente, se non precaria, che non da prospettive ai giovani e garanzie a coloro i quali, di età più matura, per varie condizioni, hanno perso il proprio posto di lavoro.

Dai Sindacati è poi giunta la richiesta di una seduta monotematica del Consiglio regionale da dedicare alle politiche attive e passive del lavoro nonché alle iniziative e alle strategie da porre in campo per superare l’attuale momento di crisi. Il Presidente Iorio e gli altri Consiglieri hanno preso impegno di relazionare opportunamente all’Assemblea su quanto ascoltato, facendosi portavoce delle richieste raccolte. La Commissione ha poi eletto Massimiliano Scarabeo Segretario, in sostituzione del dimissionario Vittorino Facciolla.

Non completamente soddisfatta la Cgil dell'esito del faccia a faccia.

"L'incontro di oggi - sostengono i sindacati - si è concluso con l'ennesimo nulla di fatto. Fuori dalla Regione i lavoratori che rischiano di essere vittime innanzitutto del tentativo che ora è quello di scaricare le responsabilità. È già partita la gara al cosiddetto scaricabarile ma sfugge la comprensione di un elemento molto semplice: ai lavoratori della vertenza Gam non interessa chi è il colpevole, interessa invece sapere che ne sarà del loro destino lavorativo e di reddito. E, ad ogni modo, la mancata presenza di Amadori rischia di certificare la misura di quale e quanta autorevolezza gode la Giunta Regionale Molise con in primis il suo Presidente. Aldilà di tutto, c'è bisogno di attivarsi alacremente perché, di certo, perdere un Contratto di Sviluppo da più di 40 milioni di euro con protagonista Amadori non è una robetta da nulla. Ma, c'è da chiedersi, chi è la parte che ha maggiore interesse quando la posta in gioco è provare a dare una possibilità di futuro per il Molise: la Regione Molise o un imprenditore esterno? Ad ogni modo, per la Cgil e per la Flai questa partita non può finire scaricando il problema sui tavoli ministeriali perché non c'è tempo. Intanto la Cgil e la Flai soterranno ogni iniziativa a sostegno di tutti quei lavoratori che non vogliono restare nell'ombra e che, giustamente, chiedono risposte. Semmai, mentre ci si prepara al tavolo presso Mise non si resta inermi quindi: bene l'esito della riunione della Seconda Commissione del Consiglio Regionale che si è riunita proprio oggi; bene quindi che si chieda la convocazione di un Consiglio regionale Confederazione Generale Italiana Lavoro monotematico straordinario e aperto dedicato al tema del Lavoro; bene che si pensi di dare elementi concreti di risposta a ogni singola vertenza e bene che su questi temi la Commissione stimoli e indirizzi atti adeguati. Intanto però la Cgil e la Flai ritengono che vadano chiamati a raccolta tutti i livelli istituzionali perché ognuno si assuma la responsabilità per ciò che attiene al proprio ruolo a partire dal Sindaco della Città di Campobasso e dai Sindaci del territorio accanto ai Parlamentari eletti in Molise. L'urgenza Lavoro c'è e a contesti di straordinaria difficoltà bisogna rispondere con atti altrettanto straordinari".