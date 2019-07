Apicoltura e agricosmesi: successo a Campobasso per Coldiretti donne

Donne e agricoltura: un binomio che ha avuto successo. E' avvenuto con le iniziative di Donne Impresa Coldiretti Molise che, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile tenuto a Campobasso dal 15 al 17 luglio. Tra le attività mostrate la smielatura in diretta all'agricosmesi. Le imprenditrici agricole di Coldiretti hanno presentato un nuovo modo di fare agricoltura che vede ogni giorno un numero sempre crescente di imprenditrici agricole scendere in campo in maniera dinamica e moderna guardando al futuro, strizzando l'occhio ad un consumatore sempre più attento ed esigente.

L'azienda Apinfiore di Giovanna Cuomo (presente anche all'Agrimercato di Campagna Amica di Campobasso), partendo dall'illustrazione dall'erbario, ha fatto degustare numerose tipologie di miele, illustrato anche i tanti prodotti di bellezza dell'agricosmesi, tutti rigorosamente 'made in Molise'.