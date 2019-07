Social selling: vendere sui social network

Il vecchio modello di vendita, caratterizzato da fredde chiamate, demo di vendita, rapporti distanti e mono-direzionali (l’azienda comunica al cliente, ma il cliente non riesce a comunicare con l’azienda, o se riesce comunque con sforzi che lo fanno desistere), sta cedendo il posto ad un nuovo stile di presentarsi agli utenti. Attraverso i social network, è possibile la vendita di prodotti in modo efficace, grazie proprio al loro modo di mettere in contatto le persone, tra di loro e con i brand.

Come si può fare realmente social selling? Come posso vendere i prodotti sui social network?

Ci sono innumerevoli modi, anche creativi per vendere sui social network e nell’ultimo periodo gli stessi social stanno sviluppando strumenti sempre più orientati a quest’azione, come per esempio, il nuovo tool di Instagram ( link QUI) che permette di fare shopping direttamente dall’applicazione, con un link che dalla foto collega direttamente allo shop online del negozio o del brand.





Altri esempi che si possono fare sono: