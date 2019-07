Fiscalità di vantaggio contro lo spopolamento, il consiglio comunale di Capracotta approva l'ordine del giorno all'unanimità

Il Consiglio comunale di Capracotta, nella seduta odierna ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a sostegno di una fiscalità di vantaggio per i comuni montani, a partire dall’idea di un minor carico fiscale e burocratico per le piccole attività commerciali e artigianali esistenti.

L’ordine del giorno parte da una proposta dell’UNCEM, l’Ente nazionale che raggruppa i Comuni e gli Enti montani del nostro Paese, che tende a rimettere al centro il tema della marginalità dei territori montani.

“Lo spopolamento dei territori montani rischia di impoverire ulteriormente il nostro Paese – dice Candido Paglione, sindaco di Capracotta – se non si mettono in atto con urgenza interventi radicali che possano creare convenienze vere a restare a vivere in montagna. Per questo – prosegue Paglione – occorre credere tutti nella necessità di individuare delle opportune “Zone a fiscalità di vantaggio”, come vere e proprie Zone economiche speciali montane nelle quali azzerare le imposte per le imprese e gli esercizi commerciali, con la previsione di forme di compensazione per le entrate comunali, a partire da una diversa ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale”.