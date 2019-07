La passione e la necessità di nuovi lavori, nasce così il talento del18enne artista della fotografia Yuri Castagnelli

I ragazzi di oggi sono creativi, tecnologici e non hanno paura di mettersi in gioco. Hanno la capacità di inventarsi nuovi lavori partendo dalle proprie passioni. In un paese dove la disoccupazione giovanile risulta essere la più alta di Europa, a fronte di tanti giovani che hanno scelto di andare via in cerca di lavoro,negli ultimi tempi si osserva un fenomeno al contrario. Molti sono i ragazzi che aspirano a restare nei luoghi dove sono nati inventandosi attività lavorative tra le più disparate. Yuri Castagnelli agnonese 18enne, figlio d'arte, ha una vera passione per la fotografia. Impegna tutto se stesso nel realizzare servizi fotografici. Vederlo al lavoro è un vero piacere. Nella foto copertina apprezziamo i suoi contorsionismi fisici per cogliere al meglio le immagini. Bravo Yuri, non si può dire che necessariamente il tuo lavoro sarà il fotografo di professione, ma hai tutte le qualità per diventarlo