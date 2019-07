Bagnoli del Trigno, secondo incontro del ciclo di conferenze “Fare cultura nelle aree interne”

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto strategie interne, siamo lieti di inviarvi il 20 luglio alle ore 17:30 presso la Sala Proiezioni del Santuario Madonna di Fatima, in Bagnoli del Trigno, che avrà come ospiti Adriano La Regina (Presidente Istituto Nazionale di archeologia e Storia dell'Arte) e Gianfranco De Benedittis (docente Topografia Antica Università degli Studi del Molise). Certi di una vostra partecipazione restiamo a disposizione per qualsiasi informazione.