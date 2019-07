Crisi politica alle porte ad Agnone, probabili dimissioni per qualche membro del Governo Marcovecchio

Da fonti sufficientemente attendibili abbiamo appreso che tra non molto al comune di Agnone scoppierà la cosidetta bomba. Si parla di probabili dimissioni di un pezzo da 90 della giunta, oppure di forzate dimissioni,verosimilmente lo faranno dimettere. Il governo Marcovecchio in crisi vicino alle dimissioni? Inoltre sempre i ben informati affermano che il sindaco aspirerebbe alla poltrona di presidente della provincia di Isernia. Le candidature sono molteplici pertanto riusciranno i nostri eroi a conquistare lo scranno di via Berta?