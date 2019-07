Agnone,pali divelti dove giocano i bambini

Al parco giochi si osservano atti di vandalismo, un palo, presumibilmente ex supporto di qualche gioco per bambini completamente sradicato e penzolante, fonte di pericolo. Il palo versa in questo stato da più tempo come segnalano i genitori dei bambini Inoltre non è provvisto di illuminazione. Problemi segnalati più volte all'amministrazione comunale. Le mamme si chiedono come mai tutti vedono i pericoli dei luoghi pubblici in particolare aree destinate ai giochi dei piu piccoli e l'amministrazione non interviene.