Frosolone, Andreoli all'assegnazione del coltello d'oro: il Molise è terra silenziosa, un luogo per pensare

Oggi, domenica 21 luglio,si è svolta alle ore 17:30 in Largo Vittoria a #Frosolone, la terza edizione del premio culturale denominato “Il coltello d’oro”.

Il premio, istituito dal Comune di Frosolone e la ProLoco Frosolone, viene annualmente consegnato a personalità che si siano distinte svolgendo un ruolo di particolare rilievo in riferimento ad una tematica culturale di volta in volta appositamente scelta.

Il premio quest’anno il premio è stato assegnato al prof. Vittorino #Andreoli, psichiatra e scrittore di fama internazionale.

Il premio consiste nella consegna di un coltello realizzato artigianalmente, ogni anno, da un maestro artigiano di Frosolone e di una pergamena con la motivazione del riconoscimento.

Il coltello è stato realizzato da un artigiano locale, Vittorio Piscitelli.

L'evento è organizzato col patrocinio della Regione Molise, della Provincia di #Isernia, della Fondazione Molise Cultura e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Isernia.

Il Professor Vittorino Andreoli, membro della New York Academy of Sciences, dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e dell'Accademia di Agricoltura Scienza Lettere e Arti di Verona, ha scritto numerosi libri che spaziano dalla medicina, alla letteratura e alla poesia.

Nel corso della cerimonia una lectio magistralis tenuta dal Professor Andreoli con momenti musicali del maestro Christian Di Fiore alla zampogna.

Il video QUI