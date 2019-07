Formula student, nel team Modena Racing, vincitore del trofeo, l'ingegnere 24enne di Vastogirardi Ottavio Ionna

La Formula Student è l'evento ufficiale britannico di Formula SAE. è stato il primo evento di Formula SAE ad essere organizzato in Europa. Formula Student, gestita dall'Istituzione degli ingegneri meccanici, sfida gli studenti a usare la loro creatività e abilità tecniche per progettare, costruire e gareggiare monoposto in una serie di eventi sul famoso circuito di Silverstone.



MoRe Modena Racing, Team di Formula Student presso l' Università di Modena e ReggioEmilia, Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari ha ricevuto il trofeo durante la cerimonia di premiazione di domenica 21 a Silverstone.

Alla famosa competizione internazionale nel team della MoRe Modena Racing l'ingegnere 24 enne Ottavio Ionna figlio del Prof. Franco Ionna, chirurgo maxillo-facciale a Napoli, originario di Vastogirardi. Alla competizione partecipavano oltre 100 università del mondo.

Ottavio nominato responsabile dell'unità Motore della macchina, oggi 21 luglio è stato invitato a colloquio con la Mercedes. I secondi classificati sono stati Oxford Brookes Racing della University of Oxford Brookes, che ha eguagliato la loro posizione rispetto allo scorso anno. MoRe Modena Racing si è anche aggiudicata diversi altri premi durante la competizione, tra cui il premio Mercedes-AMG Petronas Motorsport Endurance, Most Entertaining Driver e Engineering Design Runner Up. L'Università di Hong Kong ha ottenuto il secondo posto nel concorso di design di Classe 2 - un risultato encomiabile per la loro prima partecipazione a Formula Student UK