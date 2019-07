Festival nazionale del teatro popolare, oggi al via le manifestazioni

Si comincia. La 23esima edizione del Festival Nazionale del Teatro popolare e della tradizione di Campobasso parte ufficialmente oggi lunedì 22 luglio, a Campobasso. Per l'apertura un coinvolgente fuori programma: alle 19 il gruppo degli Sbandieratori e Musici della Città di Lucera animerà le vie del centro cittadino. Subito dopo, alle 21, via alle rappresentazioni teatrali nella consueta location del parco Eduardo De Filippo, nel quartiere San Giovanni. Il primo spettacolo in cartellone è uno dei classici della commedia teatrale italiana, firmato dal grande Eduardo Scarpetta: "Il medico dei pazzi". A metterlo in scena la compagnia "I Malriusciti" di Campobasso con la regia di Laura Marone Sansone.

La rassegna, organizzata dall'associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, prevede quest'anno 11 spettacoli nei prossimi 20 giorni. La settimana inaugurale, dopo "Il medico dei pazzi", proseguirà mercoledì 24 luglio con un altro grande classico, "L'Avaro" di Moliere, messo in scena dalla compagnia Pietracatella 90, e a seguire venerdì 26 con "Come e cane e atte!" (Compagnia Sceme Sembre Nuje di Santa Croce di Magliano) e sabato 27 luglio con "Taxi a due piazze" (Compagnia Teatronuovo di Canosa di Puglia).

In occasione del festival si svolge anche il 14esimo concorso fotografico dedicato alla rassegna teatrale. Il tema è "Il palco nel parco" e sono ammesse immagini realizzate nell'ambito del festival che colgono momenti, situazioni e persone che animano il parco, quale grande scenografia nei giorni della rassegna. I premi ai vincitori saranno assegnati durante la cerimonia di chiusura del festival (regolamento e modulo di adesione sul sito internet dell'associazione: www.associazionesangiovanni.it).