Punto nascite a Termoli, manifestazione di piazza con migliaia di persone: dopodomani la partita al Tar Molise

Quella che si è aperta ieri sera, con la grande protesta per le vie di Termoli, è una settimana decisiva per il punto nascite. Nella notte oltre mille fiaccole hanno illuminato il buio della città. C'erano proprio tutti dal sindaco Francesco Roberti fino alla parlamentare Giusy Occhionero passando per la consigliera regionale Filomena Calenda. Tutti insieme al comitato spontaneo delle mamme di Termoli e del Bassomolise che chiedono a gran voce che nessuno tocchi la sanità bassomolisana e in particolare il punto nascite.

Per il quale mercoledì prossimo si discute il ricorso al Tar presentato contro il provvedimento di chiusura. Causa amministrativa che vede la Regione Molise contro l'Asrem che difenderà invece il provvedimento di chiusura a firma dei commissari Giustini e Grossi.