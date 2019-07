Fiscalità di vantaggio, Romagnuolo: Caro Di Lucente, il sole gioca brutti scherzi

Sono esterefatta dalle dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Di Lucente e quindi, presumo che lo stesso abbia avuto un colpo di sole che in questi giorni nel Molise si aggira sui 38 gradi. Vorrei fargli rilevare, essendo egli particolarmente esperto di calcio e quindi di palloni e palle, che la sua proposta di legge di cui io ne sono a conoscenza, dorme in quella prima commissione di cui egli stesso ne è presidente e che quindi, dovrebbe sapere, essendo ancora in discussione, che può subire con i nostri emendamenti ogni modifica, stravolgimenti e suggerimenti. Appare comunque strano che Di Lucente, non sia a conoscenza che io leggo e seguo tutta la materia legislativa della Regione Molise e tutte le proposte di leggi compresa, ripeto, quella che riguarda la nostra montagna molisana. Di Lucente, nella sua inutile e inopportuna difesa, si complimenta con il comune di Capracotta per aver approvato quella delibera ma, nello stesso tempo mi contesta, perché mi sarei complimentata come ha fatto lui con il sindaco Candido Paglione e aver dichiarato di sostenerla e migliorarla in Consiglio Regionale. Di Lucente in piena estate e con il caldo torrido, vuole vestire i panni del maestro per impartire lezioni, inconsapevole invece che quello che dice e scrive sono cose che non stanno né in cielo e né in terra soprattutto a luglio.