Lavoro, le vertenze del Molise all'attenzione della prefetta di Campobasso

Lavoro, disoccupazione, sanità, trasporti, ambiente, Formazione professionale: sono gli argomenti posti all'attenzione del prefetto di Campobasso Maria Guia Federico dai rappresentanti del coordinamento 'Libera il Molise'. Al rappresentante del Governo sono state illustrate le vertenze in atto, in particolare Ittierre, Zuccherificio, Gam, ex azienda Di Risio, le criticità del Sistema sanitario regionale, l'aumento del 40% del costo dei biglietti del trasporto pubblico locale. Da Isernia a Campobasso, Larino e Termoli, dunque, per un'azione che parte dalla base, perché "stanchi delle dirigenze che ci rappresentano" e distanti "dalla politica e sindacati". "Combattiamo un sistema di potere - ha spiegato Emilio Izzo del coordinamento - che ha costretto migliaia di lavoratori al lastrico, siamo trasversali a qualsiasi sistema di potere politico-partitico e governativo".

Dito puntato anche sui sindacati: "Cgil, Cisl e Uil - ha detto Izzo - hanno disatteso il loro mandato per questo ci siamo autoconvocati". "Chiederemo al prefetto di mettersi in contatto con i rappresentanti di Regione e Governo per fissare un incontro e capire quali sono le reali problematiche che ostacolano lo sblocco di alcune vertenze in atto. Non è più il tempo delle parole - ha concluso - occorrono fatti". (ANSA).