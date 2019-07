Nascita di un organo consiliare per gli affari comunitari, parere positivo della prima commissione consiliare

Presieduta dal suo Presidente, Andrea Di Lucente, si è riunita oggi la I Commissione consiliare, ordinamento ed organizzazione amministrativa.

La Commissione ha reso parere positivo (con voto unanime) alla proposta di legge concernente: “Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari”. Il testo approvato rappresenta la sintesi, operata nel corso dell’esame abbinato dalla Commissione, delle pdl n. 2, di iniziativa dei Consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, concernente “Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari. Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari - Istituzione - Compiti - Funzionamento”; e n. 3, di iniziativa dei Consiglieri regionali Angelo Primiani, Andrea Greco, Valerio Fontana, PatriziaManzo, Fabio De Chirico e Vittorio Nola, concernente: “Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari, internazionali, Programmi della Commissione europea, Partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea, cooperazione”. La proposta di legge va ora all’esame del Consiglio

regionale per le determinazioni conclusive.

Il Consigliere Armandino D’Egidio, quale relatore del provvedimento relatore, ha poi presentato ai Commissari la propria relazione in merito alla pdl n. 40, di iniziativa dei Consiglieri regionali Di Lucente e Micone, concernente: “Promozione della legalità e della cittadinanza responsabile”, il cui esame

proseguirà nelle prossime sedute.