Vastogirardi: ufficializzato l’acquisto del terzino sinistro Monteduro

Continuano i colpi di mercato della Polisportiva Vastogirardi. In queste ore la società del patron Di Lucente ha ufficializzato un nuovo ed importante acquisto. Tra le file degli altomolisani arriva il classe 2000 Andrea Monteduro, proveniente dall’eccellenza pugliese dove ha disputato ottimi campionati e lo scorso anno è stato protagonista della finale di coppa Italia regionale. Per lui 37 le presenze nell’Eccellenza pugliese.

Pedina e rinforzo molto importante per l’undici di mister Francesco Farina soddisfatto anche dell’acquisti di altri due under, formalizzato nei giorni scorsi. Si tratta di Moccia Gabriel Pio classe 2001, centrocampista di qualità con tre presenze con la Casertana in serie C e di Vincenzo Perrino, centrocampista classe 2001. Per quest’ultimo 20 presenza ad Aversa in Eccellenza.