Miranda, arriva la XXIII edizione della tartufata

Il (Ri) Circolo Mirandese organizza la XXIII edizione della Tartufata, con il patrocinio del comune di Miranda e in collaborazione con l'A.I.C. (Associazione italiana Celiachia). Dal 25 al 28 luglio, per il ventitreesimo anno consecutivo, l'evento dedicato al tartufo molisano torna nel piccolo borgo con una proposta culinaria di grande spessore. Accanto all'oro nero della gastronomia, altri prodotti locali ricercati saranno proposti con allestimenti nei caratteristici vicoli e piazze del paese: il belvedere della vallata farà da sfondo a uno degli appuntamenti gastronomici più apprezzati della regione. L'evento, presentato come La ri(e)voluzione della Sagra, mette in risalto il tartufo e i suoi abbinamenti, in un progetto di degustazione e divulgazione del prodotto che sottolinea il suo importante ruolo nella cultura gastronomica e la sua preziosa origine locale. La raccolta del tartufo offerto avviene esclusivamente in zone nella provincia di Isernia.

La Tartufata punta particolarmente sulla provenienza territoriale dei prodotti con un menù studiato per valorizzare le proposte della zona, in particolare di Miranda: dai formaggi alle carni, ogni cosa è realizzata da aziende del posto. Non fa parte di questi il riso Carnaroli, della riserva Ferron che, in qualità di prodotto Gluten free, completa un menù che, per scelta degli organizzatori, è rigorosamente senza glutine; questo fa della Tartufata uno dei pochi eventi in Italia a prestare questa particolare attenzione. Altra scelta importante è l'uso di soli materiali in cellulosa biodegradabili.