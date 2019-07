Toma: massimo rispetto per i giornalisti

Campobasso, 24 luglio 2019 - «I giornalisti sono coloro che, regolarmente iscritti all’Albo, svolgono il lavoro con professionalità e rispetto della deontologia. E di loro ho il massimo riguardo.

I “giornalai” – e non mi riferisco agli edicolanti, nei confronti dei quali nutro grande stima per l’attività che portano avanti - sono una pletora di comunicatori improvvisati che inondano il web, molto spesso in forma anonima, con notizie false, tendenziose e prive di ogni fondamento. Il mio giudizio negativo è da porre in relazione solo a quest’ultima categoria di soggetti».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, precisando il senso delle sue parole pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata ieri alle emittenti televisive locali.