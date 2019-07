MOLISE PRIDE, Patrizia Manzo (M5S): "Massima solidarietà alla comunità LGBT, auguro risposta imponente alla manifestazione di sabato"

L'intero assetto culturale, civile, politico e legislativo dei diritti individuali e dei diritti di relazione riguarda il complesso della nostra comunità nazionale, quindi tutelare le differenze significa anche tutelare sè stessi contro qualsiasi forma di violenza e di odio sociale, perché il pregiudizio colpisce tutte le diversità.

Esprimo massima solidarietà, vicinanza e sostegno alla comunità LGBT e agli organizzatori del Molise Pride che si terrà a Campobasso sabato prossimo, per gli esecrabili e vili attacchi subiti sui social.

Siamo, purtroppo, ancora molto distanti da una società libera dal pregiudizio contro la comunità LGBT e questi indegni atti di intolleranza, che negli ultimi tempi hanno visto un'impennata drammatica su cui la politica ha evidenti responsabilità, rimarcano terribilmente il grado di inciviltà di cui soffre il nostro Paese.

Mi auguro che la città di Campobasso e l'intero Molise rispondano in maniera imponente alla manifestazione di sabato prossimo per prendere le distanze e protestare unitamente contro tutte le forme di intolleranza.