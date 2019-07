Denunciati due fratelli non autorizzati a cerimonia funebre del padre con carrozza trainata da sei cavalli

I due fratelli, di Isernia, avevano comunicato in Questura l’intenzione di far svolgere la cerimonia funebre del loro padre in forma solenne, con il feretro trasportato da una carrozza trainata da 8 cavalli.

La Questura ha autorizzato la cerimonia ma ha imposto alcune prescrizioni sulle modalità di svolgimento: per motivi di ordine pubblico e sanità pubblica, è stato notificato ai due fratelli un provvedimento che vietava la forma solenne, in particolare l’utilizzo della carrozza, e imponeva un itinerario obbligato, anche per evitare eccessive ripercussioni sul flusso veicolare.

I familiari del defunto, però, hanno comunque deciso di utilizzare una carrozza trainata da 6 cavalli per il corteo, nel tratto dall’abitazione alla Chiesa “Santa Maria Assunta”, dove si è svolta la cerimonia.

Il servizio di osservazione e contenimento disposto dal Questore con l’impiego di agenti della Squadra Mobile, ha consentito che, al termine della cerimonia liturgica, il corteo proseguisse fino al locale cimitero, lungo l’itinerario indicato e con la salma trasportata da un’autofunebre.

I due fratelli, con numerosi precedenti a carico, dovranno rispondere per non aver ottemperato alle prescrizioni del Questore.