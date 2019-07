Conducente di un furgone perde il controllo e impatta sul gardrail sradicandolo, soccorso dai VVF

Ancora un incidente sulla SS 85 km 25 nel territorio del Comune di Pozzilli (IS), per cause in corso di accertamento, il conducente di un furgone perde il controllo e impatta sul gardrail sradicandolo.

Soccorso è stato portato in Ospedale.

Sul posto oltre ad i Vigili del Fuoco di Isernia, il personale del 118, polizia stradale a personale ANAS.



Traffico deviato su altre arterie in attesa del ripristino della viabilità.