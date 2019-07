Il Molise pride protagonista a Campobasso

Un corteo variopinto per dire no all'omofobia, si ai diritti

Seconda edizione del Molise pride all'insegna dei diritti e della lotta all'omofobia. Migliaia di persone animano il corteo a cui partecipano anche il Sindaco di Campobasso Gravina, che ha patrocinato l'evento, e il Presidente della Regione Toma, che non ha però concesso il patrocinio. Obiettivo di quest'anno, spiega Luce Visco, Presidente Arcigay Molise è ottenere una legge regionale in materia. Nonostante alcune minacce nei giorni scorsi, non si registrano aggressioni o contestazioni