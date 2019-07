Emesso un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino del Bangladesh di 42 anni non avente diritto alla concessione della protezione internazionale

Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Isernia, disposta dal Questore di Isernia Roberto Pellicone, tesa a verificare la posizione giuridica degli stranieri soggiornanti nella provincia pentra.

Nei giorni scorsi, è stato emesso un decreto di espulsione del Prefetto di Isernia nei confronti di un cittadino del Bangladesh di 42 anni e, in attesa di dare esecuzione allo stesso, il Questore di Isernia ha emesso immediatamente l’Ordine a lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni.

Il bengalese si era presentato in Questura per rinnovare il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, ma i poliziotti hanno effettuato mirate verifiche dalle quali è emerso che la Commissione Territoriale di Campobasso non aveva ritenuto che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione internazionale, emettendo un provvedimento di diniego, e che il Tribunale di Campobasso aveva rigettato il ricorso dell’uomo.