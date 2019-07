Inaugurazione Circolo di Conversazione San Pio di Agnone domani 1 Agosto

Il primo agosto 2019, con inizio dalle ore 17:00, con giochi di società e la benedizione dei locali, sarà inaugurato il Nuovo Circolo di Conversazione “San Pio” di Agnone (Anziani e giovani; uomini e donne), di cui è Presidente il dott. Enzo Carmine Delli Quadri. Seguiranno le premiazioni e gli interventi delle Autorità.

Un centro pensato in chiave moderna, con look di pregio. Centro permanente di discussione, anche attraverso la pagina Facebook “Circolo San Pio”, per migliorare sempre più il rapporto tra cittadini e Istituzioni. I convegni saranno una componente essenziale, per dibattere tematiche utili al territorio. Il Circolo è suddiviso in diversi ambienti, per la soddisfazione dei soci (quota sociale annua di € 30,00): Postazione con n. 4 computer (per la navigazione in rete e anche per la lettura dei giornali online, come nuova metodologia); linea Wi-Fi; Biblioteca; N. 10 Tavoli da gioco (Burraco, tressette ed altri), con impianto luce tipo Casino’; TV a schermo gigante; Impianto stereo, per la diffusione della musica di ogni genere; Pianola; Angolo culinario e Distributore di bevande, caldo / Freddo.

Sulle pareti una mostra permanente degli antichi mestieri (60 quadri). Il Circolo, dotato di impianto di riscaldamento, gestisce una bocciofila coperta e regolamentare, dove si terranno anche tornei. Il giardino degli ulivi, per la frescura estiva, è stato allestito nell’area di accesso al circolo, arredato con panchine di ferro stilizzato. Il circolo invita a sostenere il sodalizio, senza scopo di lucro e non impegnato politicamente, anche mediante sponsorizzazione e/o donazioni.