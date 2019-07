Calendario scolastico 2019-2020 in Molise. Primo giorno di scuola 16 settembre

Calendario scolastico 2019-2020 proietta già gli studenti verso quello che sarà il nuovo anno di studi in Molise.. Ogni anno tutte le regioni italiane deliberano il proprio calendario scolastico che stabilisce: primo e ultimo giorno di scuola, ponti scolastici e vacanze in occasione di festività nazionali come il Natale e la Pasqua. Ogni regione stabilisce il proprio e questo significa che non tutti gli studenti torneranno a scuola a settembre lo stesso giorno, né che tutti inizieranno le vacanze contemporaneamente. Tutte le regioni hanno pubblicato il calendario scolastico e di seguito trovate tutte le date del primo giorno di scuola, dell'ultimo, delle vacanze di Natale, di Pasqua e degli eventuali ponti.In Molise si partirà il 16 settembre con il primo giorno di scuola. L’ultimo giorno sarà mercoledì 6 giugno e 30 giugno per le scuole dell’infanzia. Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre al 4 gennaio 2020. Quelle pasquali si svolgeranno da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020. Gli altri ponti saranno sabato 2 novembre e sabato 2 maggio.