Daria: "Combinazioni live" a Pescopennataro

Sabato 3 Agosto 2019 alle ore 21:00 Daria sarà al Pub wild rio verde di Pescopennataro (IS) (Località quarto – Pescopennataro) per presentare il suo album"Combinazioni" uscito il 18 gennaio 2019. " Combinazioni" è un disco di sette tracce dallo stile pop/rock nato un po' per caso e cresciuto tramite delle coincidenze che hanno mano a mano riempito i tasselli mancanti per completare ogni aspetto del progetto. " Combinazioni live" sarà in veste "semi-acustica", Daria alla chitarra acustica e Alessio Di Sebastiano alle chitarre elettrica e acustica.

Daria Bicorgna nasce a Terni il 7 novembre 1988. E' una cantautrice pop/rock, suona il pianoforte e la chitarra ed è diplomata al CET di Mogol.

Tra i premi più importanti ricevuti:

- il 1° posto al "Concorso nazionale Premio Secondo Cecilia" (Rieti), nel 2012

- finalista del festival di Saint Vincent nel 2013

- 2° posto e vincitrice del premio "Città di Ghedi" al "Doc music contest – Premio Secondo Cecilia" (Rieti) nel 2014.

Il 14 dicembre esordisce con il singolo Quando si viaggia, che anticipa l'uscita del suo primo album Combinazioni, uscito il 18 gennaio.

Il 22 marzo esce il secondo singolo Prima di partire.

<< una voce delicata che riesce a essere, a tratti, potente e "carica"...un disco del genere, forse è ciò di cui il panorama italiano ha più bisogno >>

Giacomo Daneluzzo – Exitwell

recensione completa https://www.exitwell.com/daria-combinazioni-recensione/

