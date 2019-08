Capracotta, da oggi in funzione una nuova ecoisola per i rifiuti

Da questa mattina è in funzione in Largo dei Sartori (Piazzetta) una nuova Ecoisola per il conferimento dei rifiuti differenziati che sostituisce quella esistente che presentava dei malfunzionamenti.

La casetta è dotata di un efficace sistema di riconoscimento e di tracciabilità per ogni conferimento di rifiuto ed il sistema è videosorvegliato.

Rivolgiamo, pertanto, un invito a tutti i cittadini ad usarla solo in caso di effettiva necessità, ricordando che il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti si basa sul servizio della raccolta porta a porta. La raccolta a domicilio, infatti, continua a funzionare regolarmente ed è stata opportunamente potenziata dal 15 luglio fino al 15 settembre p.v. proprio per venire incontro alle maggiori esigenze del periodo estivo.

Ricordiamo che poco più di un mese fa Capracotta ha ottenuto il riconoscimento di “Comune Riciclone” da parte di Legambiente proprio per gli importanti risultati raggiunti nella differenziazione dei rifiuti e per la drastica riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.

Anche per questo è importante un impegno da parte di tutti per mantenere e consolidare gli ottimi risultati fin qui raggiunti.

Si accede al servizio con la tessera sanitaria: o strisciando la banda magnetica o facendo leggere il codice a barre posto sempre sulla tessera sanitaria.

A giorni il Comune rilascerà speciali tessere a chi è sprovvisto di tessera sanitaria (cittadini residenti all'estero).

Seguono due brevi filmati che spiegano il sistema di accesso.