Partita da Campobasso l'edizione 2019 di "Cammina Molise", presente la vicesindaca Paola Felice

Questa mattina, ha preso il via la XXVesima edizione di "Cammina Molise". Luogo di partenza per tutti i camminatori che da oggi fino all'8 agosto percorreranno i sentieri della nostra regione, è stato il centro di Campobasso e precisamente piazza Vittorio Emanuele II.

A portare il saluto della città capoluogo di regione e dell'intera Amministrazione comunale, accanto agli organizzatori dell'ormai conosciutissima manifestazione, c'era la vice sindaca di Campobasso, Paola Felice.