Consiglio regionale, ecco gli ordini del giorno delle sedute di dopodomani 7 agosto

Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per mercoledì 7 agosto, con inizio alle ore 10:00, una seduta del Consiglio reginale esclusivamente dedicata alla trattazione dell’argomento riguardante: “emergenza occupazionale, utilizzo delle risorse destinate alle politiche attive e passive, programmazione e riprogrammazione di quelle volte al lavoro e allo sviluppo della regione Molise”. La richiesta per un monotematico sull’emergenza occupazionale e sulle politiche attive e passive del lavoro era giunta al Presidente Micone da 16 Consiglieri regionali che, a loro volta, raccoglievano e facevano propria un’istanza in tal senso avanzata, in sede di audizione in II Commissione prima, e in occasione di un incontro con i Capigruppo consiliari poi, da Fabio Spina della CGIL Abruzzo-Molise, Giovanni Notaro della CISL Abruzzo-Molise e Tecla Boccardo della UIL Molise.

Sempre il Presidente Salvatore Micone ha convocato una seduta ordinaria dell’Assemblea consiliare per lo stesso mercoledì 7 agosto, con inizio alle ore 15:30, con i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. (Rg. n. 178) Prot. n. 4699 del 27/06/2019 Proposta di legge n° 26, di iniziativa dei Consiglieri TEDESCHI, MICONE, N. E. ROMAGNUOLO, A. ROMAGNUOLO, ad oggetto "Modifica dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9". Relatori: MATTEO [PDL N. 26];

2. (Rg. n. 89) Prot. n. 3711 del 22/05/2019 Comune di Isernia. Variante parziale al vigente piano regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di "un'area bianca" sita in località "Nunziatella" di proprietà della ditta Progetto casa s.r.l.. Fase istruttoria. Proposta al Consiglio. Art. 2 L.R. n. 7/73;

3. (Rg. n. 22) Prot. n. 4172/19 del 06/06/2019 Adozione e approvazione della proposta del Piano Portuale di Termoli - Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 9/11/2016 come rinnovata con delibera di Giunta regionale n. 312 del 2/10/2017 [XI LEGISLATURA - EX OGGETTO REGISTRO GENERALE N. 1037. (RINVIATO IN TERZA COMMISSIONE DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DEL 12/06/2018)];

4. N. 4 (Rg. n. 294) Prot. n. 4175 del 06/06/2019 Comune di Venafro. Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area sita in Via M.T. Cicerone riportata in catasto al Foglio n.18, particelle n.1651 e n.1484. Fase istruttoria. Proposta al Consiglio. Art.2 L.R. n.7/1973;

5. (Rg. n. 343) Prot. n. 4177 del 06/06/2019 DGR n. 51 del 26.2.2019. Comune di Campobasso. Progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal Ponte San Pietro alla Zona Industriale - Tangenziale Nord." Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10, 11 e 19, comma 2, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. Fase Istruttoria. Proposta al Consiglio. Art. 2 l.r. n. 7/1973 e ss.mm.ii.;

6. (Rg. n. 137) Prot. n. 9127/18 del 10/09/2018 Commissione tecnica forestale. Nomina di due rappresentanti delle imprese boschive. Legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6. [Prima iscrizione seduta del 25 settembre 2018 (Rinvio della trattazione nella seduta del 4 dicembre 2018 - atto n. 222) RINVIO DELLA TRATTAZIONE NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2019];

7. (Rg. n. 275) Prot. n. 741/19 del 30/01/2019 Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso - Bojano. Collegio dei revisori dei conti - Nomina di tre membri effettivi, di cui uno individuato con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Avviso n. 18/2019 - BURM N. 63 DEL 2018 (Scadenza 31 dicembre 2018) [Documentazione trasmessa in data 21 febbraio 2019 prot. n. 1397. RINVIO DELLA TRATTAZIONE NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2019];

8. (Rg. n. 422) Prot. n. 4459/19 del 18/06/2019 FINMOLISE - S.p.A.. Collegio sindacale. Nomina di tre membri effettivi e due supplenti. Avviso n. 1/2019 - BURM n. 20 del 18 maggio 2019 [TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 4606/19 DEL 24 GIUGNO 2019];

9. (Rg. n. 474) Prot. n. 5451/19 del 22/07/2019 Commissione regionale per la parità e le pari opportunità. Nomina componenti. Avviso n. 4/2019 pubblicato all'albo pretorio on-line del Consiglio regionale dal 25 giugno al 10 luglio 2019;

10. (Rg. n. 486) Prot. n. 5734/19 del 31/07/2019 Elezione di due rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU). (Avviso n. 2/19);

11. (Rg. n. 487) Prot. n. 5734/19 del 31/07/2019 Elezione di tre membri e individuazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU). (Avviso n. 3/19).