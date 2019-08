I ragazzi del Summer Camp 2019 in visita in Comune durante la Commissione ambiente

In occasione della seduta della Commissione ambiente, questa mattina, sono giunti a far visita a Palazzo San Giorgio i ragazzi del Campus estivo organizzato dal Comune di Campobasso.

Un momento aperto e informale di incontro e confronto con le istituzioni e con i suoi rappresentanti, di maggioranza come di minoranza, utile a rendere partecipi anche questi ragazzi di quanto sia importante confrontarsi con gli altri per trovare soluzioni congiunte e condivise per il bene della nostra città.

Ad accogliere i ragazzi e gli operatori del Campus ci ha pensato la presidente della Commissione ambiente Evelina D’Alessandro che ha loro spiegato il significato dei lavori di una commissione consiliare. A seguire, presentata dall’assessore alle politiche sociali Luca Praitano, è stata la responsabile del Campus, la dottoressa Polisena (assistente sociale del Comune di Campobasso, referente area famiglie e minori) ad illustrare ai rappresentanti dell’intera Commissione le attività svolte quest’anno dai ragazzi del Campus.