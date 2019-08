Giardino della flora appenninica di Capracotta, partono da domani i concerti previsti per agosto

Il Giardino della Flora Appenninica sarà palcoscenico dedicato alla musica a partire da martedì 6 agosto 2019. Grazie al progetto “Giardino in festa” cofinanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’iniziativa “TurismoèCultura”, il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta inizierà i festeggiamenti dei 55 anni dalla sua istituzione offrendo ai suoi visitatori quattro concerti che verranno eseguiti da musicisti e cantautori molisani. La band rock Onda d’Urto darà voce al primo concerto, portando sul palco una forza generata da una chitarra elettrica, da suoni ed effetti di una tastiera, da una sezione ritmica prepotente e da una voce aggressiva e coinvolgente. Il 7 agosto sarà la volta del cantautore Stefano Di Nucci, vincitore del premio Lunezia, che interpreterà insieme alla sua band i brani contenuti in “Opera postuma”, apparentemente sconclusionati ma, in fondo, con un loro senso ben preciso (parole dell’autore!). Il Mago Annoiato (Edoardo Cordella) presenterà i suoi testi spesso allegorici con chitarra classica, cigar box guitar e Merlin, esibendosi il 13 agosto in una performance in cui nonostante tutto si ride, si scherza e si riflette. A terminare il ciclo dei concerti sarà il cantautore Massimo Potena, che insieme a musicisti di grande esperienza presenterà il 31 agosto il suo nuovo album dal titolo “Gharbi”. Un mix di sentimenti e umori differenti, di influenze diverse che spaziano dal blues al rock, dal jazz al pop: un'originale contaminazione di stili e ritmi che è il carattere distintivo della sua musica. Ogni concerto si svolgerà dalle ore 17.00. Per info: giardinocapracotta@unimol.it - 3496107487