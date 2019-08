La Cia Agricoltori italiani del Molise scrive all'assessore regionale Cavaliere " Presto Tavolo Verde o azioni forti di salvaguardia delle aziende associate"

Blocco dei pagamenti di liquidazione delle misure 10, 11 e 23 a Superficie a valere sul PSR 2014/2020 per gli anni 2016, 2017 e 2018; mancato pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori per la misura 4.1 per “mancato cofinanziamento Regione Molise” nonché il mancato collaudo e relativa liquidazione dei saldi finali per la stessa misura.

Su questi tre aspetti importanti per il settore agricolo regionale, che la Cia Molise chiede risposte concrete, impegni precisi e tempi certi alle istituzioni. Non è la prima volta che la Cia Molise sottopone alla regione le problematiche, ma proprio perché ad oggi nessuna criticità ha avuto soluzione di sblocco, la Confederazione regionale ha messo nero su bianco le proprie richieste. "Riteniamo che tale problematica possa avere radici lontane non avendo, la passata amministrazione, programmato negli anni la quota di cofinanziamento della regione prevista per il periodo di programmazione 2014/2020, oppure - continua la nota - seppur nelle previsioni, tali somme sono state dirottate verso altre voci di spesa. In entrambi i casi - conclude la Cia nella missiva -, si ravvisa una responsabilità amministrativa e politica".

Per queste ragioni, la Cia Molise chiede all'Assessorato regionale competente la convocazione urgente del Tavolo Verde affinché venga ufficialmente individuata la risoluzione definitiva. In caso di mancato riscontro "saremo costretti - spiega la Cia Molise - a intraprendere azioni forti di salvaguardia e di tutela delle aziende associate".