Abruzzo, lo stilista Racioppo veste Eric Roberts sul set di "Dirty Fears"

Lo stilista abruzzese Simone Racioppo, dopo l'entrata e il successo nel mercato del fashion arabo, é stato scelto dal regista internazionale Carlo Fusco per gli outfits della sua nuova opera cinematografica "Dirty Fears" nella quale Racioppo vestirà l'attore Eric Roberts, fratello di Julia, che nella sua carriera vanta 2 candidature ai Golden Globe e al Premio Oscar quale miglior attore non protagonista per "30 Secondi dalla Fine", e l'attrice Ieva Lykos gia' protagonista di film al fianco di attori quali Tom Sizemore.

Il film "Dirty Fears - The Game of Shame", thriller a tinte forti a sfondo psicologico prodotto dalla Lykos Film, sarà girato dal 9 settembre in Abruzzo, nel Castello Piccolomini di Capestrano (Aq), e verrà distribuito nel mercato cinematografico americano ed europeo.

L'attrice indosserà abiti dello stilista Racioppo presentati a Dubai in occasione della prestigiosa Arab Fashion Week nel mese di maggio 2018. Per Eric Roberts, Racioppo disegnerà giacche che verranno realizzate in tessuti fresco lana e inserti in rasatello dal taglio classico secondo i canoni dell alta sartoria italiana. Un altro importante traguardo per Simone Racioppo che, in questa occasione, sarà coadiuvato dalla fashion designer e supporter abruzzese Chiara Belisari.