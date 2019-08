Chiusura di Villa de Capoa per intervento fitosanitario, nei giorni del 6, 7 e 8 agosto

Dalla mattinata di oggi, martedì 6 agosto, Villa de Capoa di Campobasso resterà chiusa per alcuni giorni per consentire un nuovo intervento fitosanitario sulle siepi, attaccate dalla 'Piralide del Bosso'.

Si tratta di un intervento di richiamo, a distanza di circa un mese da quello effettuato nei primi giorni dello scorso luglio, per debellare la persistenza di alcune larve che infestano ancora alcuni arbusti di Bosso, seppur in misura notevolmente inferiore rispetto al mese scorso.

La villa verrà riaperta regolarmente venerdì 9 agosto.