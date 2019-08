Scontro tra due auto, gravissime due 19enni

E' di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale accaduto questa notte, intorno alle 3.30 sulla Sp 40, tra Campomarino e Portocannone (Campobasso). Due auto, al km 4 della provinciale, si sono scontrate frontalmente. I due conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere: una ragazza di 19 anni ed un uomo di 59 anni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli, i Carabinieri e le ambulanze del 118 Molise che hanno trasferito al San Timoteo di Termoli le due persone. I pompieri hanno lavorato alacremente per liberare i feriti dalle lamiere delle vetture. La diciannovenne è in condizioni gravi. Ora è stata trasferita in eliambulanza ad Ancona (Ansa)