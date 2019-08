Alla scoperta del Molise su auto storiche

Oltre 70 autovetture storiche con i relativi equipaggi, tre giorni sulle strade per scoprire luoghi e scenari unici del Molise. Successo anche per la 7/a edizione della manifestazione 'Incontro con le auto di ieri', organizzata dall'associazione Gruppo auto classiche 'Il Sorpasso' conclusa domenica scorsa a Bojano con l'esposizione in Piazza Roma delle auto. "Anche quest'anno - hanno spiegato i promotori dell'iniziativa - senza dubbio si può affermare che l'intento di far ammirare ed apprezzare la ricchezza e la varietà dei contenuti naturali, paesaggistici e gastronomici della nostra regione, condividendo la passione per le auto storiche senza tralasciare i valori dell'ospitalità, è riuscito in pieno. Tutto ciò, sottolineato dagli apprezzamenti manifestati da tutti i partecipanti". (Ansa)