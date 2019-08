Elezioni provinciali, per Isernia è scontro tra l'Altomolise e il venafrano

Le sconfitte elettorali alle recenti amministrative di Lorenzo Coia e Antonio Battista, hanno aperto un altro fronte elettorale estivo per il Molise: quello relativo alla scelta dei due presidenti delle province molisane: Campobasso e Isernia.

Per la provincia che riguarda anche l'Altomolise i giochi sono fatti e la lotta è proprio tra il territorio montano e quello venafrano. Infatti sono due le candidature per la presidenza della Provincia di Isernia e tutte e due promosse dal centrodestra lasciando spazio di manovra zero sia per il centrosinistra che per il Movimento Cinque Stelle che, per un diktat nazionale sceglie di non partecipare sia nell'isernino che nel campobassano.

In provincia di Isernia il centrodestra ha presentato la candidatura di Felice Ianiro, sindaco di Frosolone, sostenuto anche dal collega di Pescolanciano Manolo Sacco. Gli ioriani non hanno gradito la scelta altomolisana e si sono buttati sulla candidatura del sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. . Il presidente della Provincia, infatti, verrà scelto da 601 elettori tra sindaci e consiglieri comunali in carica, in base all'elenco degli aventi diritto al voto.

Per la Provincia di Campobasso invece, nonostante la maggioranza schiacciante in consiglio comunale e l'appoggio che sarebbe arrivato da Termoli il sindaco del capoluogo Roberto Gravina ha rinunciato alla candidatura seguendo il diktat nazionale di non partecipare a elezioni di secondo livello. Qui la scadenza delle candidature è per il 13 e il 14 agosto e servono 148 sottoscrizioni.

Anche qui si potrebbe profilare una scelta tutta interna al centrodestra con in pole position il sindaco di Termoli Francesco Roberti o il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso. Il Pd deciderà venerdì dopo la riunione interna. Tra i papabili il sindaco di Larino Puchetti o Mario Bellotti di Guglionesi.