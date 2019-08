Mirabello in Musica 2019, ecco i concerti di Palazzo Spicciati fino al 10 agosto

Dal 5 al 10 agosto prossimo il Palazzo Spicciati di Mirabello Sannitico riaprirà i battenti per ospitare concerti e masterclasses in una full immersion musicale.

Iconcerti, che richiamano sempre più spettatori,saranno tenuti dai giovani talenti che si sono distinti al concorso nazionale Mirabello in Musica dello scorso giugno, come riconoscimento e promozione della loro bravura. A chiudere il cerchio dei concerti, infine, ci saranno i musicisti che seguiranno le masterclasses tenute da importanti Maestri dal profilo internazionale. Due concerti che precedono la full immersion mirabellese, inoltre, saranno tenuti ad Agnone (3 agosto) e a Ferrazzano (4 agosto).

6 agosto(21:30)

Con inizio alle 21:30 si esibirà l'Ensemble di chitarre + percussioni "LRGuitarClass", un gruppo formato da giovani chitarristi (una dozzina) ed un percussionista, appartenenti al Liceo musicale di Foggia e vincitori del concorso Mirabello in Musica per la Sezione di Musica da Camera. In programma musiche prevalentemente del Nord e Sud America.

7 agosto(21:30)

Il 7 agosto, a Mirabello, i due vincitori ex aequo della Sezione Fiati, Piergiorgio Muserrae Marco Patierno, con al pianoforte rispettivamente Claudia Samele e Flavia Salemme, ci delizieranno con un concerto che vedrà le due formazioni (clarinetto e pianoforte, sassofono e pianoforte) esibirsi nella suggestiva cornice del Cortile del Palazzo Spicciati. Musiche dell’800 e del ‘900.

8 agosto (20:30)

“Quattro chiacchiere tra parole e musica con Michele Marvulli” (1929)

Una chicca di Mirabello in Musica Estate, sarà il giorno 8 agosto (20:30) presso il Palazzo Spicciati di Mirabello con la presenza del M° Michele Marvulli, pianista, didatta, compositore e direttore d'orchestra, che alla veneranda età di 90 anni, suonerà e racconterà la sua vita con e per la Musica. Un appuntamento imperdibile.

10 agosto(21:30)

Protagonista il Pianoforte

La settimana si concluderà con un concerto quasi interamente pianistico tenuto da apprezzati musicisti provenienti da varie regioni italiane (Molise, Campania, Lazio, Emilia Romagna) che dapprima parteciperanno alla Master Class del Maestro Marvulli (8, 9, 10 agosto) e poi esibiranno pubblicamente in musica il loro apprendimento musicale dispensato, senza riserve, dall'instancabile Maestro Marvulli.