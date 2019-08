Capracotta, pronto il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti

Si informa la cittadinanza di Capracotta che, in attesa dell’espletamento della gara di appalto per l’individuazione in forma consortile del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, questo Comune ha attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (frigoriferi, lavatrici, computer, televisori, congelatori, stufe, materassi, mobili, divani). Tali rifiuti potranno essere depositati nell’area di stoccaggio provvisoria, sita in Via Pescara (ex mattatoio comunale), alla presenza di personale comunale nelle giornate di sabato 10 e 24 agosto dalle ore 10,00 alle ore 13,00 previo pagamento, presso gli uffici comunali, del costo per lo smaltimento di euro 5,00 per ogni pezzo da smaltire. Si avverte che l’abbandono di rifiuti in aree non autorizzate e’ vietato, per cui gli eventuali trasgressori saranno puniti a norma di legge.