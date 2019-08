Romagnuolo: Al comandante provinciale dei carabinieri di Isernia colonnello Ventriglia, il mio ringraziamento per la lotta alla droga

"Come cittadina e vice presidente della commissione speciale sul fenomeno della criminalità organizzata nel Molise, necessito sinceramente ringraziare il comandante provinciale dei carabinieri di Isernia Col. Gennaro Ventriglia, per la continua e costante opera di prevenzione e di repressione su tutto il territorio Pentro, che i suoi uomini svolgono con grande solerzia, impegno e abnegazione ottenendo tra l'altro straordinari successi". E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. La lotta allo spaccio della droga in provincia di Isernia così come in quella di Campobasso, ha continuato Romagnuolo, deve essere inarrestabile e senza freni soprattutto in una area come il Molise dove più facile risulta lo smercio e la sua assunzione. Ritengo pertanto doveroso, ha proseguito Romagnuolo, come ho già fatto anche con gli uomini della polizia di stato guidati dal Questore di Isernia dott. Roberto Pellicone, complimentarmi con tutti i carabinieri della provincia di Isernia, gli ufficiali, i sottoufficiali, per la costante e vigile presenza sul e nel territorio atta a contrastare uno dei peggiori fenomeni che espongono i nostri giovani al dramma della droga. Più prevenzione, ha concluso Romagnuolo, significa maggiore tranquillità per i cittadini ma anche più deterrente per chi ne fa uso, considerato che il nostro Molise per il suo numero di abitati ha la più alta percentuale di persone che fanno uso di droga.