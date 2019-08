Concerto della Banda di Monteroduni 9 agosto 2019 ore 21

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tutto pronto per il concerto della Banda di Monteroduni, che si terrà il 9 agosto 2019 alle ore 21 nella splendida e suggestiva Piazza Marconi cuore del centro storico del paese. Lo Storico Concerto Bandistico di Monteroduni si esibirà al pubblico con un vasto repertorio delle più belle marce sinfoniche dei migliori compositori della tradizione bandistica. Il concerto si concluderà con un gran finale delle canzoni napoletane, sotto la direzione del Prof. Giovanni Capone. La Banda di Monteroduni dell'Associazione Musicale " Maestri R. Bianco e R. Percopo" con la sua 162^ stagione artistica e sotto la direzione artistica di Pasquale Di Cristinzio, ancora oggi mantiene viva la tradizione tramandata da generazioni e da molti musicisti e maestri del paese. Oggi è una delle bande più richiesta dai comitati festa e da tutti coloro che ne chiedono l'esibizione. Il programma della manifestazione avrà inizio alle 18,30 con raduno al Cappellone e sfilata per le vie principali del paese fino ad arrivare in Piazza Marconi dove la Banda si esibirà con alcune marce e subito dopo il concerto. Durante la serata funzioneranno gli stand gastronomici.