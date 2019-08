Sanità, domani a Isernia consiglio provinciale monotematico

Dopo il consiglio regionale del Molise e il consiglio comunale di Termoli, anche nell'isernino e in particolare alla Provincia è il momento per parlare di sanità. Per questo motivo il presidente della Provincia reggente ha convocato, in maniera straordinaria, un consiglio provinciale monotematico. La discussione dell'argomento è prevista per domani 8 agosto alle ore 17.

Si parlerà in particolare di ciò che riguarda gli ospedali che ricadono nel territorio provinciale dal Veneziale di Isernia al Francesco Caracciolo di Agnone passando per quello di Venafro.