Consiglio monotematico sul lavoro, l'apertura di Toma: un milione di euro per gli ex Ittierre

Un consiglio monotematico sul lavoro che si apre con una speranza. Che riguarda gli ex Ittierre per i quali è stato stanziato un milione di euro di ammortizzatori sociali. Lo ha annunciato in apertura di consiglio il presidente della Regione Donato Toma. Le risorse sono contenute nel decreto legge sulle disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali approvato ieri dal Consiglio dei ministri. " Ho ricevuto precise assicurazioni dal ministro Stefani- ha sostenuto Toma- che in sede di conversione del decreto lo stanziamento possa essere aumentato. Ringrazio il premier Giuseppe Conte , i ministri Di Maio e Stefani e il sottosegretario Giorgetti". Il consiglio è tuttora in corso.