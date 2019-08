Ancora un successo per l’evento targato Anva Confesercenti "Campobasso in fiera".

Un' affermazione di quello che è il lavoro in team, che nell'ultima domenica di ogni mese fa registrare numerose visite nella città capoluogo. E così anche domenica 4 agosto, nonostante le diverse e apprezzabili manifestazioni in Molise, la pezzata di Capracotta e i festeggiamenti in onore di San Basso a Termoli, la manifestazione fieristica ha richiamato migliaia di visitatori. La fiera spazia dall'abbigliamento alle calzature, passando per l'enoagroalimentare, ed è proprio la varietà di merci e prodotti che catturano l'interesse dei visitatori che trascorrono piacevolmente una giornata tra i banchi della fiera. "Ricevo sempre tantissimi apprezzamenti per Campobasso in fiera e anche questa volta - spiega il presidente Anva, Anna Valente – i visitatori, con la loro presenza, hanno saputo ringraziarci per quello che, nel corso degli anni, è diventato un appuntamento fisso. Ringrazio come sempre tutta la mia squadra insostituibile, i cittadini e i tanti venditori che scelgono sempre Campobasso rispetto ad altre realtà. Campobasso in fiera si conferma, dunque, tra le più seguite e apprezzare manifestazioni di aggregazione socioculturale. Lo abbiamo già detto, in altre occasioni - conclude Valente - lo spirito che anima la fiera è di veicolare e promuovere il territorio in una veste meno protocollare, ma molto più efficace".