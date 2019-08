Yarn Bombing Day, 70 opere a uncinetto prodotte da artiste di tutto il mondo pronte a invadere Trivento

In mostra dal 9 al 10 agosto 2019 a Trivento (CB),oltre 70 opere di uncinetto creativo provenienti da tutto il mondo. Dopo il successo de ‘Il Tappeto ad Uncinetto più lungo del Mondo’ ,‘l’ Albero di Natale’ alto 6 metri e la Palma alta più di 5 metri con le riproduzioni dei tradizionali dolci pasquali,Trivento (CB) la ‘Città dell’Uncinetto’si apre al mondo. L’evento è organizzato dall’Associazione ‘Un filo che Unisce’ con la collaborazione dellaPro Loco Terventum e con il Patrocinio del Comune di Trivento. Le nuove installazioni, sono state realizzate da ben 70 artiste provenienti dall’ Italia, Francia, Belgio, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Spagna, Israele, Regno Unito, Russia, Australia, USA, Canada, Repubblica Dominicana, Brasile, Cile, Porto Rico, Venezuela, Colombia e dal Messico.

Le opere, realizzate all’uncinetto, saranno esposte da Piazza Fontana per tutta la scalinata San Nicola fino alla Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittoreposta nel punto più alto dell’antico borgo.

Saranno presenti numerosi artisti provenienti sia dall’Italia che dall’estero e sarà possibile vederli all’opera e uncinettare con loro lungo la Scalinata S.Nicola.

Durante il pomeriggio del 10 agostoverranno effettuate le riprese di “Una Terra chiamata Molise 3” la prima docu-fiction ambientata interamente in Molise.

Il giorno 9 agosto, alle ore 17:00 si svolgerà l’inaugurazione del percorso espositivo, ma già dalla mattina è possibile ammirare le opere e, grazie ad una mappa e ad un’App, seguire il percorso prestabilito.

In Piazza Fontana sarà presente lo Stand di ‘Un Filo Che Unisce’dove sarà possibile scegliere un dono solidale tragadgets all’uncinetto e i cuori ‘kokoro’ ideati dall’artista russa ‘Katika’ realizzati dal gruppo e da tutte le sostenitrici che hanno aderito alla call to action indetta sui social dell’Associazione. Il ricavatoverrà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù Onlus.

Durante le due giornate sarà possibilepartecipare a dei workshoporganizzati da ‘Betta Kint’ azienda di Prato famosa per i suoi filati pregiati. Orari 9/8 alle 18:30 e 10/8 alle 18:00.

Grazie all'Associazione Culturale MuSE, Musei Spazi in retE, sarà possibile partecipare a visite guidate per i visitatori che vogliano approfondire temi e aspetti del patrimonio culturale Triventino.

9/8 Partenza da Piazza Cattedrale ore 18:30

10/8 Partenza da Piazza Fontana Ore 17:00

Prenotazione al Punto informativo Un Filo che unisce, oppure al 389 1018993 messaggio Whatapp o Messenger MuSE

Apertura straordinaria della Cattedrale dei Ss. Nazario, Celso e Vittore dalle ore 20:00 alle ore 23:00 con accoglienza e visita a cura del parroco Don Mimì Fazioli.

‘Un filo Che Unisce’ nasce da un gruppo di donne appassionate di Uncinetto e molto legate alla propria terra. In poco tempo diventa un’Associazione con tre uniche finalità: far conoscere l’arte dello ‘Yarn Bombing’, promuovere il territorio locale e fare beneficenza.

Il gruppo è aperto a chiunque voglia avvicinarsi a quest’arte organizzando workshop, corsi di gruppo e individuali. E’ intergenerazionale, collabora con gruppi già esistenti e cerca di coinvolgere tutti gli abitanti del territorio nella realizzazione dei progetti.