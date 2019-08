Turismo rurale, il consiglio regionale approva a maggioranza le nuove normative di iniziativa del centrodestra

Il Consiglio regionale, presieduto dal suo Presidente Salvatore Micone, nella seduta ordinaria pomeridiana di oggi, ha approvato a maggioranza la proposta di legge n. 26, di iniziativa dei Consiglieri Tedeschi, Micone, N. E. Romagnuolo, A. Romagnuolo, avente ad oggetto "Modifica dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9".

Ha presentato la pdl la relatrice, Consigliere Paola Matteo; sono intervenuti nel dibattito per esprimere la propria posizione i Consiglieri Primiani, Greco, Facciolla, N. Romagnuolo, Manzo, Fanelli, De Chirico e il Presidente della Giunta Donato Toma. In particolare la pdl, che è stata emendata in sede di esame consiliare, come sottolineato dalla relatrice Matteo, si pone l’obiettivo di modificare parzialmente il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 26/2011, nella parte in cui prevede, per le attività di turismo rurale, che l’offerta di ristorazione non possa superare un massimo di 100 coperti.

Il testo di legge varato dall’Assise, invece, in armonia con quanto normato in altre regioni, prevede che “l’offerta di ristorazione, fino ad un massimo di 250 coperti in atto di somministrazione, deve essere rispettosa delle normative vigenti in materia di sicurezza, compatibile con le superficie dei locali ed essere basata su un’offerta gastronomica tipica, preparata con l’utilizzazione di materie prime provenienti da produttori locali e aziende agricole regionali nella percentuale del 50%”. Si specifica poi, che l’attività di ristorazione dovrà essere svolta in strutture già esistente e non amovibili, garantendo la tracciabilità dei prodotti, come da regolamento (CE) n. 178/2002. L’Assise, inoltre, ha approvato, con 7 voti favorevoli e 4 astensioni, la variante parziale al vigente piano regolatore generale di Isernia per la riclassificazione urbanistica di "un'area bianca" sita in località "Nunziatella" di proprietà della ditta Progetto casa s.r.l.. Fase istruttoria. Ha presentato il provvedimento all’Aula il relatore Consigliere Antonio Tedeschi. Nella discussione generale e per dichiarare l’astensione del gruppo M5S, è intervenuto il Consigliere Greco.