Agnone, inciviltà e ludopatia: Gettate in un dirupo centinaia di schede di gratta e vinci

Dietro ad un muretto che delimita il ciglio stradale sulla strada che va verso il cimitero, stradina parallella alla ben più famosa strada Panoramica, sono state gettate centinaia e centinaia di schede di gratta e vinci. Chi le ha smaltite gettandole nel dirupo sottostante il muretto, non solo ha probabilmente un problema legato ad una grave dipendeza, la ludopatia, ma decisamente è un incivile a tutti gli effetti. Ci vuole molta fantasia e tanta ignoranza per ricercare i dirupi idonei allo smaltimento dei rifiuti in maniera impropria.