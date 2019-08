Agnone,Volontari della protezione civile in azione in previsione dei festeggiamenti per il ventennale

L'ANC Associazione nazionale Carabinieri, Nucleo Volontariato e protezione Civile Agnone si prepara ai festeggiamenti per la celebrazione del ventennale dellla nascita.

I festeggiamenti si terranno l'11 e il 12 Agosto presso piazza Unità d'Italia. In preparazione della festa dove tutti sono invitati, oggi è stata ripulita la Villetta e il monumento ai caduti posto al centro della piazza.

I festeggiamenti saranno allietati da un pastaparty offerto gratuitamente ai partecipanti e musica per ballare.Il nucleo agnonese da vent'anni opera egregiamente su tutto il territorio altomolisano, garantendo la propria presenza in tutti quegli eventi che mettono a rischio l'incolumità delle persone. L'associazione è coordinata da oramai lunghi anni dal Cavaliere Mario Petrecca,, ai quali vanno le congratulazioni di tutta la collettività per l'onorificenza da Ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana conferitagli 2 Giugno 2019 su proposta della Presidenza del consiglio dei Ministri.

Complimenti al cavaliere Mario Petrecca dalla redazione di Altomolise.net